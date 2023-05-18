Врачей Тарко-Салинской ЦРБ будут доставлять на дом к пациентам на новой машине

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

Автопарк Тарко-Салинской ЦРБ пополнился отечественной полноприводной машиной ГАЗ «Соболь». Как сообщили в медучреждении, транспорт задействуют в амбулаторной службе.

Новый автомобиль будет возить медиков (терапевтом и узких специалистов) на дом к пациентам. Кроме того, машину включат в состав передвижного медкомплекса - для доставки врачей в населенные пункты Пуровского района.

Сейчас на транспорт оформляются необходимые документы. После всех процедур и постановки на учет в ГИБДД автомобиль выйдет на линию.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Тарко-Салинскую ЦРБ поступили два автомобиля «Lada Granta», предназначенные для обслуживания населения на дому. Одна машина досталась районной больнице, а вторая - ханымейской.