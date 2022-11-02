В Тарко-Сале и Ханымее медики будут приезжать к пациента на новых автомобилях

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

В Тарко-Салинскую ЦРБ поступили два автомобиля «Lada Granta», предназначенне для обслуживания населения на дому. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, одна машина досталась районной больнице, а вторая - ханымейской.

- Поступившие автомобили переданы терапевтической и педиатрической службам в Тарко-Сала, а также филиалу ТЦРБ - Ханымейской участковой больнице. На данный момент они уже прошли процедуру оформления всех необходимых документов, постановку на регистрационный учет в ГИБДД и вышли на линию, - рассказали в больнице.

С их помощью терапевты и педиатры будут обслуживать вызовы на дом и развозить пациентам лекарства. Благодаря новому транспорту медики в разы увеличат охват посещаемых адресов.

Отметим, что машины потупили в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», действующей на Ямале с 1 января 2021 года. Согласно ей, в течение пяти лет изменения в лучшую сторону ожидают все медучреждения округа, оказывающие первичную медико-санитарную помощь.