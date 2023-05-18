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НовостиОбщество18 мая 2023 9:14

Тазовский украсят более 60 тысяч бархатцев и петуний

Также в населенном пункте появятся новые деревья
Марина Прохорова
Тазовский украсят более 60 тысяч бархатцев и петуний

Тазовский украсят более 60 тысяч бархатцев и петуний

Фото: Вера Зенина

Предстоящим летом Тазовский украсят яркие цветы и деревья. Как сообщили в администрации муниципалитета, всего планируется высадить более 60 тысяч растений.

- Взоры жителей будут радовать красивые петунии, бархатцы, арегатумы, виолы и другие цветы. Из саженцев высадят пихту, сосну, черемуху, рябину, ель и кедр. Все растения подобраны с учетом северных особенностей климата, - прокомментировали в мэрии.

Также озеленение пройдет и в северных поселениях района.

Напоминаем, что наступающим летом в окружной столице высадят более 80 тысяч цветов. Их высадят возле памятников, скульптурных композиций и в городских скверах.

Кроме того, в Салехарде планируется высадить более 500 хвойных и 400 лиственных деревьев. Уже сформирован и перечень дворов, которые станут «зелеными» - по заявкам от управляющих компаний и жителей.