В Тарко-Сале ограничат движение по улице Промышленная

Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале ограничат проезд на улице Промышленная. Как рассказали в администрации муниципалитета, новая схема движения начнет действовать с 19 мая.

- С 8.00 будет ограничен проезд по улице Промышленная - в районе перекрестка улиц 50 лет Ямала и Таежная. Это связано с началом ремонта дорог, - прокомментировали в мэрии.

Напоминаем, в текущем году на улице Промышленная будет выполнен самый большой объем работ. Специалисты не только положат новый асфальт, но и построят тротуары, ливневую канализацию, а еще установят освещение.

Чтобы северяне смогли спокойно въезжать и выезжать из города, дорожники предусмотрели объездные пути.

Кроме того, специалисты приступили к ямочному ремонту на улицах Мезенцева и Труда. В этом сезоне запланирована укладка выравнивающего слоя асфальта на участке от лесхоза до магазина «Тополь».