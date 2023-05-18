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НовостиАвто18 мая 2023 8:57

В Тарко-Сале ограничат движение по улице Промышленная

Новая схема движения начнет действовать с 19 мая
Марина Прохорова
Фото: администрация Пуровского района

Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале ограничат проезд на улице Промышленная. Как рассказали в администрации муниципалитета, новая схема движения начнет действовать с 19 мая.

- С 8.00 будет ограничен проезд по улице Промышленная - в районе перекрестка улиц 50 лет Ямала и Таежная. Это связано с началом ремонта дорог, - прокомментировали в мэрии.

Напоминаем, в текущем году на улице Промышленная будет выполнен самый большой объем работ. Специалисты не только положат новый асфальт, но и построят тротуары, ливневую канализацию, а еще установят освещение.

Чтобы северяне смогли спокойно въезжать и выезжать из города, дорожники предусмотрели объездные пути.

Кроме того, специалисты приступили к ямочному ремонту на улицах Мезенцева и Труда. В этом сезоне запланирована укладка выравнивающего слоя асфальта на участке от лесхоза до магазина «Тополь».