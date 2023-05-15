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НовостиНедвижимость15 мая 2023 3:41

В Тарко-Сале начался ремонт улицы Промышленная

Ее протяженность превышает два километра
Марина Прохорова
Фото: администрация Пуровского района

Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале начался ремонт улицы Промышленная протяженностью 1 211 метров. Как сообщили в администрации муниципалитета, сейчас специалисты демонтируют пешеходные ограждения и устанавливают временные дорожные знаки.

Известно, что работы пройдут поэтапно на трех участках:

- от улицы Таежная до перекрестка в районе АЗС «Газпромнефть» (без перекрытия движения на перекрестках);

- от лесхоза до перекрестка на выезде из города;

- между регулируемыми перекрестками на улице Промышленная.

Чтобы северяне смогли спокойно въезжать и выезжать из города, дорожники предусмотрели объездные пути.

Фото: администрация Пуровского района

Фото: администрация Пуровского района

Кроме того, на улицах Мезенцева и Труда дорожные службы приступили к ямочному ремонту. В этом сезоне запланирована укладка выравнивающего слоя асфальта на участке от лесхоза до магазина «Тополь».

А в микрорайоне Геолог, по просьбам жителей, обустроят проезды с использованием новых плит.