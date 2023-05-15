Фото: администрация Пуровского района
В Тарко-Сале начался ремонт улицы Промышленная протяженностью 1 211 метров. Как сообщили в администрации муниципалитета, сейчас специалисты демонтируют пешеходные ограждения и устанавливают временные дорожные знаки.
Известно, что работы пройдут поэтапно на трех участках:
- от улицы Таежная до перекрестка в районе АЗС «Газпромнефть» (без перекрытия движения на перекрестках);
- от лесхоза до перекрестка на выезде из города;
- между регулируемыми перекрестками на улице Промышленная.
Чтобы северяне смогли спокойно въезжать и выезжать из города, дорожники предусмотрели объездные пути.
Фото: администрация Пуровского района
Кроме того, на улицах Мезенцева и Труда дорожные службы приступили к ямочному ремонту. В этом сезоне запланирована укладка выравнивающего слоя асфальта на участке от лесхоза до магазина «Тополь».
А в микрорайоне Геолог, по просьбам жителей, обустроят проезды с использованием новых плит.