Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале начался ремонт улицы Промышленная протяженностью 1 211 метров. Как сообщили в администрации муниципалитета, сейчас специалисты демонтируют пешеходные ограждения и устанавливают временные дорожные знаки.

Известно, что работы пройдут поэтапно на трех участках:

- от улицы Таежная до перекрестка в районе АЗС «Газпромнефть» (без перекрытия движения на перекрестках);

- от лесхоза до перекрестка на выезде из города;

- между регулируемыми перекрестками на улице Промышленная.

Чтобы северяне смогли спокойно въезжать и выезжать из города, дорожники предусмотрели объездные пути.

Фото: администрация Пуровского района

Кроме того, на улицах Мезенцева и Труда дорожные службы приступили к ямочному ремонту. В этом сезоне запланирована укладка выравнивающего слоя асфальта на участке от лесхоза до магазина «Тополь».

А в микрорайоне Геолог, по просьбам жителей, обустроят проезды с использованием новых плит.