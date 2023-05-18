Рецидивист из Ноябрьска залез в чужой подвал и украл дорогой инструмент

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Ноябрьские полицейские раскрыли кражу строительного инструмента. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, 8 мая в отделение обратился мужчина 1992 года рождения. Он сообщил, что с 13 по 27 апреля кто-то повреди замок в его подвал, забрался внутрь и украл инструмент стоимостью 17 тысяч рублей.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался безработный и ранее судимый мужчина 1971 года рождения. Он полностью признал вину и написал явку с повинной, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Новом Уренгое сотрудник транспортной компании тайком пробрался на работу и украл деньги.