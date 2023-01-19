В Новом Уренгое сотрудник транспортной компании тайком пробрался на работу и украл деньги

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Полицейские Нового Уренгоя раскрыли кражу денег из офиса транспортной компании. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, с соответствующим заявлением в ведомство обратился руководитель организации, сообщивший о пропаже 143 тысяч рублей.

В ходе проверки сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался местный житель 1987 года рождения, работающий в компании. Кстати, ранее у мужчины уже были проблемы с законом.

- Имея доступ в офис организации, мужчина проник в него в вечернее время и похитил 143 тысячи рублей, которые находились в ящике тумбочки, после чего скрылся с места преступления, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге на мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что житель Нового Уренгоя украл с работы металлическую трубу стоимостью миллион рублей. Полученные за нее деньги северянин потратил на личные нужды.