Жителей Ямала просят не подкармливать медведей

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С наступлением тепла на Ямале проснулись медведи. Голодные, они все чаще выходят к населенным пунктам и дорогам, надеясь разжиться съестным. Однако в региональной службе по охране биоресурсов просят жителей не подкармливать хищников, так как они могут повадиться ходить к людям.

Кроме того, чтобы случайно не провоцировать животных, северянам надо соблюдайте простые правила: не выбрасывать еду на улицу и в открытые контейнеры, не оставлять емкости для сбора пищевых отходах у домов.

Подробная памятка для людей о том, что делать при встрече с хищником, опубликована на официальном сайте ведомства.

Любые сведения о медведе жители могут сообщить в федеральное агентство лесного хозяйства по телефону 8(800)100-94-00. В случае нападения нужно звонить на номер 112.