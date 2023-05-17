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НовостиОбщество17 мая 2023 8:09

На Ямале детей участников СВО обеспечат горячим питанием

Соответствующий законопроект депутаты рассмотрят 18 мая
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Детей ямальских военнослужащих обеспечат горячим питанием. Об этом рассказал председатель Законодательного собрания региона Сергей Ямкин.

Соответствующий законопроект депутаты рассмотрят 18 мая в ходе пленарного заседания.

Так, бесплатное двухразовое питание получат школьники и студенты, обучающиеся очно как в государственных, так и в частных профессиональных образовательных организациях. А для студентов-очников, проживающих в общежитиях колледжей и техникумов, предусмотрено пятиразовое питание.

Данная мера поддержки распространяется и на детей ветеранов боевых действий, тех, кто участвует или участвовал в спецоперации: мобилизованные, контрактники, участники добровольческого отряда «БАРС», военнослужащие и работники федеральных структур.

Кстати, ранее окружные депутаты приняли закон, согласно которому детей ямальских военнослужащих до трех лет обеспечивают бесплатным питанием с молочной кухни и сухими смесями.