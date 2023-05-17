На Ямале детей участников СВО обеспечат горячим питанием

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Детей ямальских военнослужащих обеспечат горячим питанием. Об этом рассказал председатель Законодательного собрания региона Сергей Ямкин.

Соответствующий законопроект депутаты рассмотрят 18 мая в ходе пленарного заседания.

Так, бесплатное двухразовое питание получат школьники и студенты, обучающиеся очно как в государственных, так и в частных профессиональных образовательных организациях. А для студентов-очников, проживающих в общежитиях колледжей и техникумов, предусмотрено пятиразовое питание.

Данная мера поддержки распространяется и на детей ветеранов боевых действий, тех, кто участвует или участвовал в спецоперации: мобилизованные, контрактники, участники добровольческого отряда «БАРС», военнослужащие и работники федеральных структур.

Кстати, ранее окружные депутаты приняли закон, согласно которому детей ямальских военнослужащих до трех лет обеспечивают бесплатным питанием с молочной кухни и сухими смесями.