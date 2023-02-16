На Ямале детей, чьи отцы участвуют в спецоперации, обеспечат питанием с молочной кухни

Фото: Законодательное собрание ЯНАО

На Ямале расширили меры поддержки для детей, чьи отцы участвуют в специальной военной операции. Как сообщили в Законодательном собрании региона, речь идет о малышах до трех лет. Их будут обеспечивать питанием с молочной кухни и сухими смесями.

- Мера поддержки распространяется на детей мобилизованных, работников федеральных структур, принимающих участие в спецоперации, контрактников и участников добровольческого отряда «БАРС», - прокомментировали парламентарии.

Напоминаем, что ранее бесплатно молочную продукцию получали только беременные женщины, кормящие матери и дети до трех лет по медицинским показаниям, а также малыши из малоимущих семей.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде организуют курсы начальной военной подготовки для жен и детей участников спецоперации.