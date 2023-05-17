В ЯНАО повышена надежность энергоснабжения Медвежьего месторождения газа

Фото: Юлия Сырова

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной ЛЭП в Ямало-Ненецком автономном округе. Стоимость работ составила более 14,5 млн рублей.

Воздушная линия, расположенная в Надымском районе, питает установку комплексной подготовки углеводородов компании «Газпром». Выполненные мероприятия повысили надежность электроснабжения более 1 800 жителей села Ныда, а также гигантского месторождения, где с 1972 года добыто свыше 2 триллионов кубометров газа.

Для повышения устойчивости энергообъекта специалисты переставили 4 опоры ЛЭП на новые фундаменты. Кроме того, смонтировали 192 изолятора и 35 гасителей вибрации. К выполнению работ привлекались подъемный кран, бульдозер и сваебойный копер.