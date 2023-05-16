К началу речной навигации на Ямале подготовят одиннадцать судов

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

К началу речной навигации, которая стартует в первый день лета, на Ямале подготовят одиннадцать судов. Как сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства, в этом году перевозки будут осуществляться по девяти межмуниципальным и одному межрегиональному маршрутам.

Ознакомиться с расписанием и ценами северяне могут уже сейчас на сайте перевозчика, там же доступна и покупка билетов. Отметим, что билеты на рейсы «Северречфлота» также можно приобрести через мобильное приложение RFBUS.RU, а с 1 июня - в кассе Салехардского речного вокзала и непосредственно на самих судах.

Грузопассажирские перевозки между Салехардом и Лабытнанги начнутся после освобождения реки ото льда.

Оперативную информацию можно уточнить по номеру телефона справочной службы перевозчика АО «Северречфлот»: 8 (800) 350-63-90. Также информацию предоставят в справочной службе Речного вокзала Салехарда: +7 (34922) 4-23-22.

Расписание движения пассажирских судов размещено на сайте ведомства.