Жительница Лабытнанги получила жилищный сертификат для переезда в Тюменскую область

Фото: Марина Трескова, соцсети

Жительница Лабытнанги Антонина Модина получила жилищный сертификат для переезда в Тюменскую область. Заветный документ северянке вручила глава города Марина Трескова.

- В преддверии лета с большим удовольствием вручила жилищный сертификат практически «в новую жизнь» Модиной Антонине Алексеевне. С Севером землячку связывает прекрасная история длинною в полвека. Здесь она построила семью и нашла любимую работу, - отметила градоначальница.

По словам Марины Тресковой, Тюменская область была и остается самым популярным местом для переезда у северян, вышедших на заслуженный отдых.

Отметим, что программа «Сотрудничество» уже много лет успешно реализуется на Ямале. Только в прошлом году в ее рамках в Тюмень переехали 77 семей, а в этом году - уже 25 семей.