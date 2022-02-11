Ямальцы получат больше денег на переселение в Тюменскую область

Ямальцы получат больше денег на переселение по программе «Сотрудничество» Фото: Ольга Крыльцова

Для ямальцев, желающих перебраться в Тюменскую область по программе «Сотрудничество», есть хорошая. Размер социальной выплаты для приобретения нового жилья увеличивается с 48 296 до 71 264 рублей за 1 квадратный метр. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В соответствии с нормами Жилищного кодекса, при расчете соцвыплаты в составе семьи получателя будут учитываться совместно проживающие супруги, родители, дети и иные родственники, признанные членами семьи в судебном порядке. При получении соцвыплаты квартиры в деревянных и аварийных домах, принадлежащие гражданам на праве собственности, а также занимаемые по соцнацму, отойдут в муниципальную собственность.

- Соцвыплата будет предоставляться действительно готовым к переезду в Тюменскую область. Отказывающиеся от получения выплаты, а также граждане, не предоставляющие документы для получения выплаты, будут исключаться из программы, - подчеркнул первый заместитель директора регионального департамента строительства и жилищной политики Тимофей Савиных.