Фото: Андрей Воронов, соцсети

Предстоящим летом в Новом Уренгое запустят собственный асфальтовый завод. По словам главы города Андрея Воронова, производительность предприятия составит 120 тонн в час, при этом работы будут вестись непрерывно.

- Завод способен производить любые асфальтобетонные смеси по новым стандартам. Все конструкции и комплектующие уже поступили. Рабочие приступают к монтажу и сборке, - добавил градоначальник.

Изготавливаемое сырье будут использовать для ремонта дорог - объемы работ внушительные. Так, если в прошлом году в городе привели в порядок 13 километров трасс, то в этом сезоне в планах в два раза больше.

Напоминаем, что минувшим летом в Салехарде открыли сразу два асфальтобетонных завода. Все сырье для них закупается только у российских производителей, а смеси проходят тщательные исследования.