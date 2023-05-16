Глава Шурышкарского района поделился снимками начала ледохода на Малой Оби

Фото: Олег Попов, соцсети

Глава Шурышкарского района Олег Попов поделился в своих соцсетях снимками, на которых изображена первая подвижка льда на Малой Оби. Сделать фото управленцу удалось, когда он возвращался из командировки.

«Ощущение такое, что могучая река пробуждается от усталости и душного зимнего сна. Уже совсем скоро реки нашего района вскроются ото льда. Все мы ждем этого, желая побыстрее попрощаться с межсезоньем», - написал он.

Фото: Олег Попов, соцсети

Также Олег Попов отметил, что сейчас выходить на лед строго запрещено. Нарушение этих правил может привести к трагедии.

Фото: Олег Попов, соцсети

Кстати, по словам руководителя центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона Артема Кошкина, в этом году ожидать сильного половодья не стоит, поскольку наивысший уровень воды в реках будет близок к среднегодовому значению.

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