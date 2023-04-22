Стали известны даты вскрытия ямальских рек

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО

Вскрытие ямальских рек ожидается во второй половине мая. Об этом сообщили на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

- Вскрытие рек Обь, Надым, Пур и Таз ожидается в сроки, близкие к норме, возможно до пяти дней раньше. Так, вскрытие рек Обь и Надым прогнозируется 22 мая, реки Пур - 27 мая, реки Таз вблизи поселка Тазовский - 4 июня, - рассказал руководитель центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ямала сообщил Артем Кошкин.

Также он отметил, что в этом году ожидать сильного половодья не стоит, поскольку наивысший уровень воды в реках будет близок к среднегодовому значению.

Особое внимание в ходе заседания уделили пожарной безопасности. До 20 мая на территории округа будет проведен дополнительный комплекс профилактических мероприятий, направленных на снижение количества возгораний деревянных жилых домов и гибели в них людей.

При проведении профилактических рейдов внимание людей будет уделяться соблюдению правил эксплуатации печей, бытового газового оборудования, отопительных устройств и состоянию электропроводки.