В Новом Уренгое на все лето ограничат движение по улице Геологоразведчиков

Фото: администрация Нового Уренгоя

В связи с ремонтом дорог в Новом Уренгое ограничили движение по улице Геологоразведчиков. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, с 15 мая по 24 июля будет перекрыт участок от улицы 26 Съезд КПСС и до Ленинградского проспекта. А с 25 июля по 30 сентября горожане не смогут проехать по участку от Ленинградского проспекта и до улицы Молодежная.

Объехать закрытые участки можно по улицам 26 съезда КПСС, Молодежная, Геологоразведчиков, Юбилейная, Промышленная и Промысловая.

Важно! Автобусы ходят без изменений маршрутов!

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Новом Уренгое начался первый этап ремонта улицы Магистральная. Работы продлятся три года: за первые два специалисты приведут в порядок участок от развязки «Солнечная» и до кольцевого перекрестка около аэропорта, а в 2025 году - участок от развязки «Солнечная» и до места примыкания к улице 26 съезд КПСС.