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НовостиОбщество25 января 2023 9:40

Житель Муравленко Мурад Алиев погиб в ходе спецоперации на Украине

Защищать Родину он отправился в сентябре 2022 года
Марина Прохорова
Фото: администрация Муравленко

Фото: администрация Муравленко

Житель Муравленко Мурад Алиев погиб в ходе спецоперации на Украине. Трагическую новость о смерти бойца сообщили в пресс-службе городской администрации.

Защищать Родину Мурад Алиев отправился в сентябре 2022 года, будучи призванным в рамках частичной мобилизации.

В Муравленко Мурада знают как примерного семьянина и отличного спортсмена. Он окончил школу №5, занимался боксом и самбо, часто защищал честь класса и школы на спортивных мероприятиях. После получения профессии честно трудился газоэлектросварщиком.

У погибшего бойца остались супруга и две дочери.

Напоминаем, что в мае 2022 года в спецоперации также погиб муравленковец Михаил Грищенко. Северянин с честью выполнил свой воинский долг, за что был представлен к ордену Мужества.