Жительница Нового Уренгоя купила наркотики в торговом центре и попалась полицейским

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В Новом Уренгое осудят местную жительницу, обвиняемую в покупке наркотиков. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, запрещенное вещество для нее спрятали в торговом центре.

- Установлено, что 10 марта женщина, находясь в одном из торговых центров, получила наркотик массой 9,50 грамма у неустановленного лица. Последний оставил его в автоматизированном пункте выдачи. После того как женщина забрала наркотик, ее задержали сотрудники полиции, - прокомментировали в надзорном органе.

Сейчас северянка обвиняется по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере).

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Новом Уренгое задержали приезжего мужчину с килограммом наркотиков.