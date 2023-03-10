В Новом Уренгое задержали приезжего мужчину с килограммом наркотиков

Фото: УМВД России по ЯНАО

В Новом Уренгое возбудили уголовное дело в отношении приезжего мужчины 1992 года рождения, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Злоумышленника задержали 14 февраля 2023 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

- При досмотре у него обнаружили 90 свертков с порошкообразным веществом. А в мобильном телефоне полицейские нашли информацию о тайниках-закладках, в которых были еще 24 свертка. Кроме того, в квартире мужчины хранились приспособления и упаковочные материалы, предназначенные для фасовки, пакеты с порошкообразным и растительным веществами и расфасованные «закладки», - прокомментировали в ведомстве.

Фото: УМВД России по ЯНАО

Согласно заключению эксперта, часть веществ оказалась синтетическим наркотиком массой более килограмма, а вторая - наркотиком растительного происхождения массой более 11 граммов.

Наркотики мужчина намеревался сбыть на территории Нового Уренгоя.

Сейчас задержанный находится под стражей и обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Ему грозит пожизненное лишение свободы.