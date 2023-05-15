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НовостиОбщество15 мая 2023 2:52

В Губкинском появилось «теплое место» для молодежи

Локация расположена в Никольском сквере
Марина Прохорова
Фото: администрация Губкинского

Фото: администрация Губкинского

В Губкинском появилось «теплое место» - это новое молодежное пространство, расположенное в Никольском сквере. Об этом сообщил глава города Андрей Гаранин.

Оборудовали его в пункте проката коньков. Там можно пообщаться, выпить горячего шоколада, поиграть в настольные игры и даже провести камерное мероприятие, например, спеть под гитару.

- Наша молодежь рада и это главное, - подчеркнул градоначальник.

Фото: администрация Губкинского

Фото: администрация Губкинского

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что на территории Никольского сквера появился эко-терренкур. Это новая прогулочная зона, разделенная на два маршрута. По пути горожане могут встретить таблички с обозначением пройденного расстояния, деревянные инсталляции в экостиле и информационные стенды о флоре и фауне Ямала.