В Ноябрьске футбольные ворота придавили ребенка на детской площадке

Фото: соцсети

Сегодняшним днем в Ноябрьске произошло ЧП: футбольные ворота придавили ребенка. Информация об этом появилась в местных соцсетях.

«Во дворе дома №5 по улице Высоцкого 10-летнего ребенка прищемило воротами. На место приехали сотрудники ЖЭУ, пилят их болгаркой», - говорится в сообщении.

Также к посту было прикреплено фото с изображением лежащих на площадке ворот и стоящих возле них мужчин.

В комментариях к посту горожане возмутились происходящим и осудили работников УК за небрежное отношение к работе. Однако на деле все оказалось по-другому, нежели подумали люди.

В майские праздники бушевавший ветер повалил ворота на землю, после этого работники управляющей компании «НРЭК-2» положили их на мягкое покрытие и перекрыли доступ на площадку сигнальными лентами. Однако дети решили не обращать на них внимания и зашли на территорию.

- Сегодня дети, невзирая на ограждение, проникли на площадку и самовольно попытались поднять ворота. В результате произошел несчастный случай. К счастью, ребенок серьезно не пострадал, - прокомментировали инцидент в пресс-службе городской администрации.

Фото: администрация Ноябрьска

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Шурышкарском районе руководство спортшколы, где на ребенка упали футбольные ворота, приговорили к штрафу.