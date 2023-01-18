В Шурышкарском районе руководство спортшколы, где на ребенка упали футбольные ворота, приговорили к штрафу Фото: Вера Зенина

Прокуратура Шурышкарского района добилась наказания для руководства спортшколы МБОУ «Шурышкарская СОШ», в которой травмировался ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Установлено, что в октябре 2022 года на ученика, находящегося в спортзале школы, упали незакрепленные футбольные ворота. В результате произошедшего он получил телесные повреждения. Причиной травмирования ребенка явилось ненадлежащее исполнение руководством своих должностных обязанностей, - прокомментировали в надзорном органе.

В связи с этим прокурор внес представление об устранении нарушения, а также возбудил в отношении директора административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций).

По результатам рассмотрения представления три виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Также руководство школы обязано оплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.