В Ноябрьске скейт-парк, открытый менее года назад, уже пришел в негодность

Скриншот из видео

Минувшим летом в Ноябрьске открылся долгожданный скейт-парк. Обустроить его попросили местный любители экстрима, ребята даже принимали участие в формировании технического задания - решали, что и где будет.

Однако радость от нового места было не долгой. Спустя десять месяцев площадка пришла в негодность, и теперь спортсменам приходится проявлять осторожность, чтобы не угодить в ямы и выбоины.

«Скейт парку нет даже года...», - пишут раздосадованные экстремалы в соцсетях.

В ролике, снятом ребятами, отчетливо видны все повреждения. Это облупившиеся перила, ободранное напольное покрытие, поломанные и пробитые в некоторых местах конструкции, а также различные надписи.

В комментариях к посту горожане возмутились увиденным и отметили, что главная причина такого состояния площадки - некачественные материалы, и уже потом - небрежное отношение скейтеров.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что дефекты, возникшие в процессе эксплуатации скейт-парка, будут устранены по гарантии подрядчиком, ему уже направлено соответствующее письмо.

Что касается надписей, оставленных вандалами, их тоже уберут, но чуть позже. Такие работы выполняются при благоприятной погоде и не минусовой температуре.