Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьск-парке открылась долгожданная скейт-площадка. Об этом рассказал глава города Алексей Романов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

- В мае приступили к обустройству скейт-парка, о котором так просили дети. Мы выбрали самый функциональный вариант. Формировать техническое задание помогали наши юные райдеры. Теперь молодым людям есть, где развивать свое мастерство и соревноваться в ловкости, тем более, что конфигурация площадки позволяет это делать, - сообщил он.

Сейчас любители экстрима вовсю испытывают новый объект: выполняют крутые трюки на скейтах, велосипедах и самокатах.

Кстати, большое значение при проектировке уделили безопасности - при катании спортсмены не будут мешать друг-другу. Для этого построили четыре различные зоны, включая навес, под которым можно спрятаться от дождя или солнца.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал, странички «ВКонтакте» и «Одноклассники» и узнавайте самые последние новости.