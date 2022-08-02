Глава Салехарда раскрыл тайну третьего мурала: на фасаде появится 3D мамонт

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

Глава Салехарда Алексей Титовский раскрыл тайну третьего мурала, который появится на фасаде дома №19 по ул. Манчинского. Напоминаем, что тому, кто отгадает его тематику, мэр обещал вручить подарок.

- Друзья, как и обещал, показываю скрытый мурал. Он будет выполнен в технике 3D и посвящен уникальной истории нашего Крайнего Севера, научно-исследовательской деятельности и нашему округу, который славится тем, что на этой земле когда-то жили мамонты, - рассказал Алексей Титовский.

Кстати, победителем стал пользователь телеграм под ником Eugene Z. Он оказался ближе всех к правильному ответу и теперь получит презент от глава города.