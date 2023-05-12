Тазовские поисковики помогли отыскать родственников солдата, погибшего в Великую Отечественную войну

Фото: Василий Паршаков, соцсети

Тазовские поисковики из отряда «Семидесятая весна» завершили весеннюю вахту памяти. Как рассказал глава муниципалитета Василий Паршаков, северяне помогли восстановить имя и отыскать родственников одного из павших героев.

- Ребята нашли бойца, при котором имелся солдатский медальон. На небольшом листке бумаги были написаны самые важные данные, которые и позволили установить личность солдата - Макеева Владимира Илларионовича. Специалисты сразу приступили к поиску его родных и уже вышли на внучатую племянницу, - сообщил управленец.

Фото: Василий Паршаков, соцсети

Молодой красноармеец родился в 1923 году в Орловской области, после школы уехал учиться в Москву, откуда и был призван на фронт, а затем - погиб в бою.

Останки бойца отправят на родную землю, где захоронят рядом с матерью.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что ямальские поисковики нашли родственников солдата, которого подняли в Новгородской области. Когда мужчина уходил на фронт, у него оставались два сына.