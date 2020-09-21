Ямальские поисковики нашли родственников солдата, которого недавно подняли в Новгородской области

Фото: региональный центр патриотического воспитания ЯНАО, соцсеть "ВКонтакте"

Участники ямальского поискового отряда «Добровольцы памяти» нашли на раскопках в Новгородской области смертный медальон солдата.

Вкладыш в украшении хорошо сохранился, поэтому прочитать его удалось сразу на месте. Красноармейцем оказался Минаев Григорий Фёдорович из Орловской области, Никольского района, Беломестной слободы, дома № 127. Получателем значилась Минаева Евгения Николаевна.

Фото: региональный центр патриотического воспитания ЯНАО, соцсеть "ВКонтакте"

Запросив информацию в администрации района, откуда призывался боец, поисковики получили ответ. Оказывается, младший сын героя до сих пор живёт в Никольском районе, а старший - в Ростовской области.

Планируется, что захоронение останков состоится в Старой Руссе 25 сентября. Сейчас решается вопрос о том, чтобы дети солдата Великой Отечественной войны побывали на торжественном захоронении своего отца.