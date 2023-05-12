Глава Ямальского района встретился с бойцом СВО, прибывшим в отпуск

Фото: Андрей Кугаевский, соцсети

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский встретился с бойцом спецоперации, прибывшим в отпуск. Дома солдата ждали мама, девушка, братья и сестры.

В зону СВО северянин отправился минувшей осенью, будучи призванным в рамках частичной мобилизации. Вместе с другими земляками он был распределен в батальон «Кедр», сейчас мужчина служит в территориальной обороне.

- Как признался боец, решение о поездке в зону военной спецоперации он принял быстро, по-мужски, без лишних сомнений. Это хорошо проявляется в его характере: стойкость, твердость, уверенность - черты настоящего защитника Родины, - сказал управленец.

Кстати, перед отправкой на Донбасс северянин успел побывать в армии. Он доблестно нес службу в подразделении «Росгвардии».

Напоминаем, что ранее Андрей Кугаевский встретился с еще одним участником СВО. Его наградили медалью за спасение раненых товарищей из под обстрела.