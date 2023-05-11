Жителя Ямальского района, участвующего в СВО, наградили медалью за спасение раненых товарищей из под обстрела

Фото: Андрей Кугаевский, соцсети

Житель Ямальского района Денис Р., участвующий в спецоперации, награжден медалью «За воинскую доблесть». Об этом рассказал глава муниципалитета Андрей Кугаевский, он лично встретился с северянином, прибывшим в отпуск.

- Денис, по своему призванию, всегда готов помогать ближним. Еще на «гражданке» мужчина спасал людей из экстренных ситуаций и продолжает делать это сейчас, - отметил управленец.

Фото: Андрей Кугаевский, соцсети

Удостоился северянин почетной награды после того, как спас раненых товарищей из зоны артиллерийского обстрела. Бойцы оказались в непростой ситуации и им срочно требовались эвакуация и медицинская помощь. Счет шел на минуты. В итоге, благодаря грамотным и оперативным действиям Дениса, жизни солдат удалось спасти.

Кстати, в зону СВО ямалец отправился в рамках частичной мобилизации. Сейчас он служит в батальоне «Кедр», в одном из наиболее подготовленных подразделений.