В ноябрьском центре патриотического воспитания «Кадет» приступили к обучению 300 старшеклассников

Фото: Дмитрий Артюхов, соцсети

В ноябрьском центре добровольчества и патриотического воспитания «Кадет» стартовал первый образовательный курс. По словам главы города Алексея Романова, участие в нем примут 300 старшеклассников.

Ребят научат оказывать первую медицинскую помощь и управлять беспилотниками, также им расскажут о национальной безопасности, дадут основы тактической подготовки и другие знания.

- Такой системный курс - это полезный опыт и возможность узнать много нового, - подчеркнул управленец.

Фото: Дмитрий Артюхов, соцсети

Обучать школьников предстоит опытным инструкторам, которых подготавливали в Российском университете спецназа и патриотическом центре «Машук».

Отметим, что в центре есть множество симуляторов. Например, желающие смогут отработать езду на автомобиле, танке и даже элементы прыжка с парашютом.

Осенью аналогичный центр откроется в Салехарде.