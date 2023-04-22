Фото: Алексей Романов, соцсети

В Ноябрьске открылся центр добровольчества и патриотического воспитания «Кадет». По словам главы Алексея Романова, он объединит всех ребят, занимающихся в военно-патриотических клубах и объединениях города.

В здании есть аудитории для поисковиков, волонтеров и кадетов. На первом этаже разместились универсальный зал, тир, раздевалки с душевыми кабинами и кабинеты специалистов. На втором - тренажеры-симуляторы управления техникой, парашютного прыжка и борцовский зал. Классы теоретической подготовки оборудованы интерактивными панелями, акустическими системами и многим другим.

Фото: Алексей Романов, соцсети

- В центр можно прийти со всей семьей, с друзьями, компанией и самим опробовать тренажеры, познакомиться с различными направлениями работы центра, - сказал градоначальник.

В будущем здесь обязательно будут организовывать мероприятия для семей. Особенно интересно будет отцам с сыновьями.