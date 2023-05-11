В Новом Уренгое откроется филиал государственного фонда поддержки бойцов СВО

Фото: департамент социальной защиты населения ЯНАО

На Ямале появится еще одно отделение государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Как сообщили в региональном департаменте соцзащиты, оно расположится в Новом Уренгое, а открытие запланировано на лето.

Как и в Салехарде, в газовой столице создадут специальные помещения, где обученные специалисты станут оказывать содействие бойцам и их семьям в различных сферах. Там же будет работать пункт проката технических средств реабилитации, откроются демонстрационный кабинет с реабилитационным оборудованием и пространство для встреч ветеранов.

- Создание таких оборудованных отделений позволит оказывать помощь участникам СВО и их семьям в более комфортной обстановке. При этом социальные координаторы будут работать во всех муниципалитетах региона, их разместят на базе местных органов соцзащиты и государственных организаций соцобслуживания, - пояснила директор департамента социальной защиты населения Оксана Медынская.

Напоминаем, что до открытия отделения в Салехарде осталось чуть более двух недель. Сейчас ожидается поставка оборудования для проката техсредств реабилитации и демонстрационного кабинета. Также в филиале расположится головной офис фонда, в состав которого войдут семь специалистов - административно-управленческий персонал.