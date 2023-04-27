В Салехарде откроется филиал государственного фонда поддержки бойцов СВО

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Филиал государственного фонда поддержки бойцов СВО откроется в Салехарде 1 июня. Его работники будет помогать ветеранам спецоперации и участникам боевых действий в Донбассе, начиная с 2014 года, а также их семьям. Они смогут получить поддержку и помощь со стороны психологов, юристов, специалистов центра занятости и социальной защиты для оформления льгот, трудоустройства и других вопросов.

- Региональное отделение станет центром притяжения ветеранов, где они встретятся с единомышленниками и найдут вдохновение для движения вперед, - сказала директор регионального департамента соцзащиты населения Оксана Медынская.

Помимо основного филиала фонда, расположенного в окружной столице, в каждом муниципалитете будут работать социальные координаторы, им предстоит заниматься индивидуальным сопровождением участников СВО и их семей. В их число вошли опытные волонтеры и сотрудники Социального фонда России, органов соцзащиты населения и организаций соцобслуживания.

Первые 20 работников отправятся на обучение в середине мая.