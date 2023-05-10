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НовостиНедвижимость10 мая 2023 12:48

В Салехарде сдали новую трехэтажку с квартирами на продажу

Она расположена по улице Ного
Марина Прохорова
Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Салехарде сдали дом коммерческой застройки, расположенный на улице Ного. Об этом сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

Здание состоит из трех этажей и рассчитано на одиннадцать семей. Во дворе есть площадка для прогулок с детьми и автопарковка.

Как отметили в ведомстве, дома коммерческой застройки и продажа квартир от застройщика позволяют горожанам не только улучшить свои жилищные условия, но и реализовать материнский капитал и жилищные сертификаты.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Напоминаем, что сейчас в Салехарде готовится к сдаче первый арендный дом - многоэтажка на 73 квартиры по улице Ямальская. Жилплощадь будет полностью укомплектованы мебелью, бытовой техникой и всем самым необходимым.