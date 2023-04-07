В Салехарде готовится к сдаче первый арендный дом

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Салехарде готовится к сдаче многоэтажка на 73 квартиры по улице Ямальская. Это первый арендный дом в окружной столице, сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

Сейчас в доме завершаются внутренние чистовые отделочные работы, на очереди - благоустройство дворовой территории. Ввод запланирован до конца второго квартала 2023 года.

Все квартиры будут сдаваться с качественной отделкой, полностью укомплектованы мебелью, бытовой техникой и всем самым необходимым. В них заедут высококвалифицированные специалисты бюджетной сферы, а также работники, которые будут трудиться над приоритетными стратегическими проектами автономного округа.

В аренду предложат квартиры, имеющие от одной до четырех комнат. Стоимость снятия жилья не превышает рыночную и начинается от 44 тысяч рублей (за однокомнатную квартиру).