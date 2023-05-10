В Лабытнанги арестовали мужчину, прятавшего наркотики в машине и гараже

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В Лабытнанги возбудили уголовное дело в отношении местного жителя 1976 года рождения, хранившего наркотики. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, задержали мужчину в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

- В его автомобиле был обнаружен сверток с веществом массой 0,771 грамма. Далее, обследовав гараж обвиняемого, полицейские нашли еще несколько свертков с веществом массой 6,228 грамма, - прокомментировали в ведомстве.

Согласно заключению эксперта, внутри оказался наркотик растительного происхождения общей массой около 7 граммов.

Сейчас мужчина находится под стражей и обвиняется по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств». Ранее у северянина не было проблем с законом.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Муравленко задержали группу мужчин, прятавших наркотики в машине.