В Муравленко задержали группу мужчин, прятавших в машине наркотики

Фото: УМВД России по ЯНАО

В Муравленко возбудили уголовное дело в отношении трех мужчин, подозреваемых в незаконном хранении наркотиков. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, злоумышленников задержали, когда они находились в салоне автомобиля.

- В ходе досмотра под задним пассажирским сидением и в бардачке автомобиля были обнаружены полимерные пакеты с веществом темного цвета. Согласно заключению эксперта, это оказался наркотик растительного происхождения массой более 10 граммов, - уточнили в ведомстве.

Злоумышленники, ранее не судимые граждане 1999, 2000 и 2000 годов рождения, пояснили полицейским, что приобрели наркотик исключительно для себя, не собираясь его распространять. Однако это не помогло им уйти от ответственности.

Сейчас мужчины обвиняются по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств». Им грозит до трех лет лишения свободы.