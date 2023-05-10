Фото: группа «Северяне. Жизнь героя», соцсети

Уроженца Тарко-Сале Максима Назарова, погибшего в ходе СВО, наградили орденом Мужества. Информация об этом появилась в официальной группе патриотического проекта «Северяне. Жизнь героя».

«Максим Назаров родился в Тарко-Сале, окончил школу №2 и таркосалинский профессиональный колледж. Затем работал в поисковом спасательном отряде ГКУ «Ямалспас», после армии продолжил служить отечеству и, заключив контракт, направился в зону СВО. Погиб молодой человек 12 февраля 2023 года», - говорится в сообщении.

На днях в родной школе бойца открыли памятную доску, посвященную в его честь.

- Героизм наших земляков - яркий пример настоящего защитника Отечества. Наш долг заключается в том, чтобы хранить память о парнях, погибших при исполнении воинского долга в зоне СВО, и передавать историю их подвига из поколение в поколения, - сказал глава Пуровского района Антон Колодин.