В школах Приуральского района открыли памятные доски, посвященные бойцам, погибшим в СВО

Фото: Антон Колодин, соцсети

В школах Приуральского района открыли памятные доски и парты героев, посвященные бойцам, погибшим в зоне СВО. Об этом сообщил глава муниципалитета Антон Колодин.

Речь идет о Дмитрие Курсакове, Михаиле Тюляндине и Максиме Назарове. Парни определили своей жизненной миссией защиту интересов России. Они выполнили поставленные перед ними задачи достойно, проявив честь и отвагу, но, к сожалению, ценой своей жизни.

Фото: Антон Колодин, соцсети

- Героизм наших земляков - яркий пример настоящего защитника Отечества. Наш долг заключается в том, чтобы хранить память о парнях, погибших при исполнении воинского долга в зоне СВО, и передавать историю их подвига из поколение в поколения, - сказал Антон Колодин.

Теперь о подвигах пуровчан будет знать не одно поколение школьников.