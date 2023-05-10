После вмешательства прокуратуры в Тазовском районе убрали свалку производственных отходов

Фото: прокуратура ЯНАО

Прокуратура Тазовского района заставила ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» убрать свалку производственных отходов, расположенную в районе озера Ярайто.

- На земельном участке осуществлялось хранение отходов лома и отходов, содержащих незагрязненные черные металлы, - прокомментировали в ведомстве.

Чтобы добиться устранения нарушений, прокурор внес генеральному директору представление. По результатам его рассмотрения свалку ликвидировали, а виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Фото: прокуратура ЯНАО

Ранее «Комсомольская правда - Ямал рассказывала о том, что в Лабытнанги ликвидируют самую большую несанкционированную свалку мусора. Для уборки потребуется тяжелая техника и порядка недели на полную ликвидацию.