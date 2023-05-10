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НовостиНедвижимость10 мая 2023 3:49

В Пуровске построят храм в честь святой блаженной Матроны Московской

Об это сообщили в Салехардской епархии РПЦ
Марина Прохорова
Фото: Салехардская епархия РПЦ

Фото: Салехардская епархия РПЦ

В Пуровске построят храм в честь святой блаженной Матроны Московской. Об это сообщили в Салехардской епархии РПЦ.

В начале мая настоятель таркосалинского прихода храма в честь святителя Николая Чудотворца протоиерей Алексей Падылин совершил чин малого освящения воды на стройплощадке. Сейчас там ведутся подготовительные работы.

Дополнительно на молебне пели тропари, кондак и величание святой блаженной Матроны. Также прочитать молитву собралось не мало жителей поселка.

Фото: Салехардская епархия РПЦ

Фото: Салехардская епархия РПЦ

Напоминаем, что еще один православный храм появится в самом отдаленном селе Тазовского района - Гыде. Стройматериалы доставят в населенный пункт во время навигации, так что здание начнут монтировать уже этим летом.