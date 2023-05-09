В Надымском районе ЯНАО простятся с военнослужащим Александром Салиндером, погибшем в спецоперации

Молодой человек родился в селе Ныда в 1990 году. Фото: Татьяна Коркина

В Надымском районе похоронили военнослужащего, который погиб в ходе спецоперации. О гибели Александра Салиндера сообщили в администрации Надымского района.

Молодой человек родился в селе Ныда в 1990 году, окончил местную школу-интернат. Соболезнования по поводу кончины Героя выразил глава района Дмитрий Жаровских из администрации района.

Фото: администрация Надымского района.

— Он погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Вечная память нашему земляку, — рассказали в администрации Надымского района.

Напомним, в Надыме 9 мая перекроют движение на нескольких участках автодорог.