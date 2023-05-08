В Надыме 9 мая перекроют движение на нескольких участках автодорог Фото: Юлия Кучеренко

В Надыме 9 мая, в день празднования 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, ограничат движение транспорта на нескольких городских улицах.

Так, с 10:00 до 12:00 будет ограничено движение по ул. Комсомольской от пересечения с проездом между МОУ «СОШ № 1» и жилым домом № 1 по ул. Комсомольской до пересечения с ул. Зверева; по ул. Зверева от здания ООО «Газпром добыча Надым» до делового центра расположенного в строении № 8/1 по ул. Зверева; по Проезду № 1: от пересечения с ул. Ямальской до пересечения с ул. Зверева;

Немного позднее, а именно с 11:00 до 21:30 перекроют движение по проезду от пр. Ленинградского до Набережной имени С.А. Оруджева. А вечером с 21:30 до 23:00 будут перекрыты проезды 1 части бульвара Стрижова и на участке дороги Набережной имени С.А. Оруджева от жилого дома № 31 до жилого дома № 39.

Как сообщили в администрации города, 9 мая проезд в автобусах муниципального автотранспортного предприятия будет бесплатным для всех жителей и гостей города.