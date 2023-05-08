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НовостиОбщество8 мая 2023 11:24

На площади Памяти в Ноябрьске установили стелы в память о ветеранах Великой Отечественной войны

На них высечены имена земляков, участвовавших в ВОВ
Виктория Терина
Фото: администрация Ноябрьска

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске установили стелы в память о ветеранах Великой Отечественной войны, сообщает администрация города.

- На площади Памяти установили четыре стелы с фамилиями ноябрян, принимавших участие в Великой Отечественной войне, а позднее занимавшихся становлением и строительством города. Эти имена навсегда в наших сердцах. Здесь увековечены 156 фамилий наших ветеранов. Помним! Гордимся! - говорится в сообщении администрации города.

Горожане поддержали инициативу, отметив важность и ценность памятного монумента.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Салехарде открылась выставка картин, созданных на основе историй жен и матерей участников СВО.