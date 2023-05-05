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НовостиОбщество5 мая 2023 11:07

В Ханымее более 40 семей переедут из старых домов в новую многоэтажку

Прилегающую территорию благоустроят летом
Марина Прохорова
Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В поселке Ханымей грядет масштабное переселение. Как сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики, сейчас в населенном пункте достраивают четырехэтажный дом, предназначенный для жителей «авариек». Перебраться в новые квартиры смогут сразу 43 семьи.

Многоэтажку возводят на протяжении двух лет. На данный момент рабочие уже завершили чистовую отделку и обустройство инженерных коммуникаций. Вентилируемый фасад здания облицован керамогранитом с архитектурной подсветкой. Каркас выполнен из железобетона, а внешние стены - из газобетонных блоков.

Прилегающую к дому территорию благоустроят в летнее время. Там установят спортивный комплекс, детские качели и горки. Оборудуют цветники, высадят березы и посадят газонную траву. А на парковке для жильцов оборудуют 44 места.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Ханымее появилась детская площадка с гигантским чумом.