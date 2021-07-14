В Ханымее появилась детская площадка с гигантским чумом

Фото: администрация Пуровского района

В Ханымее завершилась реконструкция детской площадки по ул. Мира. Рабочие полностью демонтировали старый комплекс, подготовили территорию и установили новые игровые формы.

Главной достопримечательностью объекта стал детский комплекс с туннельными горками и скалодромом в виде чума высотой 10 метров.

Рядом разместились игровой веревочный комплекс, горки для малышей, антивандальный теннисный стол, качели, игровые панели, песочница, карусель, качалки-балансиры, лавочки, урны и оригинальные опоры уличного освещения со светодиодными светильниками.

Сейчас рабочие занимаются благоустройством прилегающей территории. Чтобы место выглядела более ухоженным, пространство вокруг него засеют травой и установят топиарную фигуру.