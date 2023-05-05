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НовостиПроисшествия5 мая 2023 9:57

В Новом Уренгое водитель иномарки сбыл школьника на пешеходном переходе

Его доставили в больницу
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

В Новом Уренгое водитель иномарки сбил ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

- В районе школы №15 водитель, находящийся за рулем автомобиля «Хендай», наехал на мальчика 2014 года рождения, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

В итоге ребенка доставили в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГТБДД, им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Лабытнанги горе-водитель на скорости сбил переходящую дорогу женщину. Северянка отлетела на несколько метров и осталась лежать на холодном асфальте.