В Лабытнанги горе-водитель на скорости сбил переходящую дорогу женщину

Скриншот из видео

В Лабытнанги невнимательный водитель сбил пешехода. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла 3 мая на улице Зеленая горка.

- Около 14.00 водитель автомобиля «Ваз» наехал на женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате случившегося пострадавшая госпитализирована, - прокомментировали в ведомстве.

На видео с происшествием, опубликованном в соцсетях, женщина спокойно переходит дорогу, при этом ее пропускают автомобили в правом ряду. Пройдя середину проезжей части северянка поворачивает голову и в ужасе замирает, заметив мчащуюся на нее машину. Спустя миг авто сбивает горожанку, и она отлетает на несколько метров, а затем остается лежать на холодном асфальте.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 11 ДТП, а с начала года 2 096, в которых 12 человек погибли и 97 получили травмы, в том числе 9 детей.