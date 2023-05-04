Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 мая 2023 4:50

В Лабытнанги горе-водитель на скорости сбил переходящую дорогу женщину

Ее доставили в больницу
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

В Лабытнанги невнимательный водитель сбил пешехода. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла 3 мая на улице Зеленая горка.

- Около 14.00 водитель автомобиля «Ваз» наехал на женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате случившегося пострадавшая госпитализирована, - прокомментировали в ведомстве.

На видео с происшествием, опубликованном в соцсетях, женщина спокойно переходит дорогу, при этом ее пропускают автомобили в правом ряду. Пройдя середину проезжей части северянка поворачивает голову и в ужасе замирает, заметив мчащуюся на нее машину. Спустя миг авто сбивает горожанку, и она отлетает на несколько метров, а затем остается лежать на холодном асфальте.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 11 ДТП, а с начала года 2 096, в которых 12 человек погибли и 97 получили травмы, в том числе 9 детей.